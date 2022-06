Exposição no Museu do Sexo. Marta Crawford inaugura uma 'Viagem ao Prazer Sexual Feminino'

A exposição Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino é inaugurada esta sexta-feira, no Palácio dos Anjos em Algés, sob a curadoria da sexóloga Marta Crawford e de Fabrícia Valente.

É a primeira exposição do MUSEX – Museu Pedagógico do Sexo e tem o apoio do Município de Oeiras.

A exposição, pioneira em Portugal, enaltece o tema Amor Veneris (clitóris), numa perspetiva artística e científica. O objetivo é promover uma experiência pedagógica, provocadora e irreverente.

Amor Veneris - Viagem ao Prazer Sexual Feminino pretende ainda levar o público a refletir sobre a pertinência do tema do prazer sexual feminino, além de explorar outros pontos fundamentais, como o consentimento e o não consentimento, a violência sexual sobre as mulheres, a resposta sexual feminina, entre outros conceitos indissociáveis à vivência da sexualidade.

“Esta viagem ao prazer sexual feminino é o resultado de vários anos de trabalho na área da sexologia, enquanto psicoterapeuta e sexóloga, e na defesa dos direitos e da saúde sexual de todas as pessoas, particularmente, das mulheres, cuja sexualidade é ainda, tantas vezes, relegada para segundo plano”, diz Marta Crawford, autora do projeto e curadora da exposição.

“É urgente que se fale sobre o direito ao prazer e sobre o impacto que a violação dos direitos sexuais tem sobre ele. Esta exposição é também uma forma de dar voz às mulheres e, por outro lado, é uma afirmação da importância do consentimento mútuo e do que isso representa”, acrescenta.

A exposição conta com cenografia d'Os Espacialistas e obras de Paula Rego, Julião Sarmento, Jamie McCartney, Polly Nor, Sophia Wallace, Ana Rocha de Sousa, entre outros. Serão também apresentadas obras inéditas de Ana Pérez-Quiroga, Ana Rocha de Sousa, Error-43 e da perfumista Cláudia Camacho.

A exposição inclui ainda um programa cultural diversificado e dirigido a diferentes públicos-alvo, incluindo crianças: fins de tarde com momentos de performance e entretenimento; oficinas artísticas e pedagógicas; conversas sobre a sexualidade feminina e a sua representação artística; e dias específicos dedicados às famílias com atividades para encorajar a reflexão e o diálogo sobre a sexualidade.

Os bilhetes estão disponíveis no local e na Ticketline.