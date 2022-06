PJ fez buscas em casa da mãe e da ama da menina de três anos que morreu em Setúbal

A morte de uma menina de três anos, esta segunda-feira, em Setúbal está a ser investigada, por existirem indícios de crime.

A Polícia Judiciária terá levado a cabo buscas na casa da mãe da criança, mas também na habitação da ama, uma amiga da mãe com quem a menina terá ficado durante quase uma semana, segundo o Jornal de Notícias.

A mãe da criança terá dito às autoridades que foi a casa da amiga, com quem tinha deixado a criança durante uns dias, e encontrou a filha com sinais de maus tratos, hematomas na cara.

Segundo a mesma publicação, terá sido administrada à menina uma dose do anti-histamínico Atarax, que pode provocar sonolência, e a mãe deitou-a já em sua casa. Mais tarde, ter-se-á apercebido que a filha não respirava e chamou o INEM. A criança foi levada para o hospital, onde acabou por morrer.

Esta versão apresentada pela mãe está ser investigada pela Polícia de Judiciária de Setúbal e existe a suspeita de crime e de este poder ter sido cometido em cada da progenitora.

A mãe estava há pouco tempo no Bairro Santo Nicolau, em Setúbal, com ela reside o atual companheiro, que não é o pai da menina. A mulher tem ainda outros cinco filhos, mas estes residem com os respetivos pais.