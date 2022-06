Ben Stiller visita Ucrânia depois de se encontrar com refugiados na Polónia

O ator Ben Stiller viajou para a Polónia, no fim de semana, na qualidade de embaixador da boa vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) onde esteve com várias famílias afetadas pela guerra do lado de lá da fronteira.

"Estou aqui para aprender, para partilhar histórias que ilustrem o impacto humano da guerra e amplificar os apelos à solidariedade", explicou Ben Stiller nas redes sociais.

Mas Ben Stiller não se ficou pela fronteira e esteve mesmo em território ucraniano, tendo sido visto na devastada pela guerra Lviv.

Anton Gerashchenk, conselheiro do ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, partilhou duas imagens de Stiller em Lviv, e fez questão de agradecer a sua presença.

Hollywood actor @BenStiller, UN Goodwill ambassador, was spotted in #Lviv.

He spent some time with Ukrainian refugees at the Polish-Ukrainian border as well.

Thank you, friend 🇺🇦 pic.twitter.com/I2I6KBFKun