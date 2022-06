Comemorações do 10 de junho de 2023 vão começar na África do Sul e só depois em Portugal

O Presidente da República adiantou, este sábado, que as comemorações do Dia de Portugal, no próximo ano, deverão ter um modelo diferente.

Cerimónias deverão começar na África do Sul e só haverá lugar às iniciativas em território nacional.

Este novo esquema do modelo de comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, foi transmitido aos jornalistas por Marcelo Rebelo de Sousa no final de uma vista ao Royal Brompton Hospital de Londres, onde trabalham mais de 100 profissionais de saúde portugueses.