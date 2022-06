Infeções por Monkeypox em Portugal chegam às 153

A Direção Geral da Saúde (DGS) confirmou esta segunda-feira que já há 153 infeções por Monkeypox em Portugal, registando-se assim mais dez casos do que na última atualização. Os dados são avançados com base nos novos casos confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Na última atualização, feita sexta-feira da semana passada, foram acrescentados cinco casos ao número de doentes confirmados anteriormente.

A autoridade de saúde adianta que "a maioria das infeções foram notificadas, até à data, em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve", sendo que, até ao momento, "as infeções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos".

A DGS informa ainda que todos os doentes se encontram estáveis e que se mantêm em acompanhamento clínico.

Recorde-se que o Monkeypox, da família do vírus que causa a varíola, é transmitido de pessoa para pessoa, através de contacto próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. O período de incubação do vírus é, geralmente, de sete a 14 dias, e a doença dura em média duas a quatro semanas.

A DGS recomenda que quem apresente lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço, que procure aconselhamento médico.