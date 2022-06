Imposição da Hungria cedida pela UE. Chefe da igreja ortodoxa russa fora da lista dos sancionados

A União Europeia (UE) aceitou, esta quinta-feira, a exigência da Hungria e vai retirar o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kirill, da lista de indivíduos sancionados por apoiarem a guerra impulsionada por Vladimir Putin, Presidente da Rússia, na Ucrânia. A notícia foi confirmada por fontes diplomáticas.

Esta foi uma das exigências evocadas, na reunião de ontem com os líderes dos 27 Estados-membros, pelo Presidente húngaro Viktor Orbán para dar ‘luz verde’ ao embargo parcial ao petróleo russo, ao qual a Hungria é bastante dependente.

A remoção do chefe da Igreja Ortodoxa Russa da lista abre caminho para a formalização do sexto pacote de sanções, que gerou uma longa e grande discussão sobretudo sobre o combustível fóssil russo.

Kirill tem 75 anos e é um fervoroso apoiante de Vladimir Putin, tendo sido um dos pilares de apoio da campanha militar na Ucrânia. Antes de a UE ceder, a maioria dos governos do bloco comunitário defendia a inclusão do patriarca na lista de sanções.

Na segunda-feira, ficou acordado entre os líderes da UE que a maioria das entregas de petróleo russo seriam suspendidas, porém isentando os abastecimentos que chegam por oleoduto, após semanas de resistência relutante pelo governo de Budapeste.

Através deste pacote de sanções, a Rússia, segundo a Comissão Europeia, ficará até ao final do ano com 90% das exportações de petróleo para UE interrompidas, como forma de impedir o financiamento russo para a guerra travada na Ucrânia.

Para se alinhar com os restantes países do bloco, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, conseguiu um acordo para obter uma exceção ao embargo – dado que o seu país é dependente da Rússia -, ao considerar a proibição uma forma de devastar a economia da Hungria.

As sanções também implicam a desconexão do maior banco da Rússia, o Sberbank, do sistema global de pagamentos SWIFT e a proibição do seguro para o envio de petróleo russo para países terceiros.

Os nomes apontados para serem adicionados à lista negra de cidadãos russos incluem a suposta namorada de Putin, a ex-ginasta Alina Kabaeva, e militares suspeitos de crimes de guerra na Ucrânia.