Um homem não consegue ser mãe, por muito que se queira

Todas as pessoas têm de ser respeitadas, independentemente das suas opções religiosas, sexuais, clubísticas ou de outra ordem qualquer. Penso que isso é ponto assente. Agora o que me faz confusão é que minorias queiram mudar as maiorias, e o mundo trans, que tem todo o direito a sentir e viver como muito bem entende, gosta de olhar para o planeta como se este estivesse contra si, por haver homens e mulheres que se sentem muito bem por terem nascido assim. E é por isso que quando se nasce se escreve que é menina ou menino – contrariando os desejos da comunidade trans. E é por isso que muitas famílias optam por vestimenta azul ou cor de rosa, se é rapaz ou rapariga, respetivamente, e estão no seu pleno direito. Depois, quando as crianças crescem, e se não se sentem bem com o corpo, então que façam o seu percurso e que consigam mudar de nome ou de sexo. Mas nesta voragem do politicamente correto têm-se tomadas muitas medidas perfeitamente estapafúrdias, permitindo que menores iniciem o processo de mudança de sexo, só porque sim. Segundo li de uma ‘amiga’ dos direitos da comunidade transsexual, há estudos assustadores sobre estes casos na Suécia, e não só. São centenas de adolescentes, que, chegados à maioridade, se arrependeram da mudança de sexo e querem a reconversão. Que se mude de sexo, depois de acompanhamento médico, nada a opor, mas que essa decisão seja tomada de ânimo leve parece-me um verdadeiro disparate, como comprova o caso sueco.

Nesta edição falamos de uma mulher que decidiu que queria ser homem, mas sem prescindir do útero. E foi por essa razão que conseguiu dar à luz, embora prefiram dizer que um homem foi mãe. Não, não foi. Que se saiba, nenhum ser que nasceu homem conseguiu dar à luz, apesar de todos os avanços da ciência. A natureza assim o determina, e não há outra forma de gerar um ser, sem se ter nascido mulher. Com x, y ou z...

Resumindo: respeito por todos, até pelas maiorias.