Jovem de 16 anos morre na Moita após ser colhido por touro

Um jovem de 16 anos morreu na madrugada deste sábado após ter sido colhido por um touro durante da Feira Nacional de Maio.

A Câmara da Moia, no distrito de Setúbal, lamentou a morte. "Na sequência do trágico incidente desta madrugada, do qual resultou a morte de um jovem, a Câmara Municipal da Moita lamenta o sucedido e apresenta as mais sentidas condolências à família, estando disponível para prestar todo o apoio necessário", diz o município, numa nota enviada à agência Lusa.

O jovem foi colhido mortalmente por volta das 2h00 de hoje, durante as tradicionais largadas de touros que decorrem em contexto da Feira Regional de Maio, disse ainda à agência Lusa uma fonte do INEM.

A autarquia acrescenta que "está a acompanhar as averiguações às causas deste incidente, em estreita colaboração com as autoridades competentes".