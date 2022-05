Engano de Bush a condenar invasão do Iraque em vez da Ucrânia torna-se viral

O antigo Presidente dos Estados Unidos George W. Bush cometeu uma gaffe, no mínimo irónica, durante um discurso em Dallas. O republicano condenou a invasão do Iraque, corrigindo logo de seguida o lapso, dizendo Ucrânia.

"A decisão de um homem de lançar uma invasão totalmente injustificada e brutal do Iraque, quer dizer da Ucrânia", afirmou Bush.

Sublinhe-se que o engano de Bush não deixa de ser irónico, pois foi ele quem, enquanto Presidente dos EUA, ordenou a invasão do Iraque, a 20 de março de 2003.

Facto que não passou despercebido à plateia que o ouvia no Centro Presidencial George W.Bush, em Dallas, e que não conteve as gargalhadas audíveis no vídeo do discurso.

Talvez por isso o vídeo do discurso se tenha tornado viral nas redes sociais, onde já foi visto por milhões de pessoas, em menos de 24 horas.

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.



He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE