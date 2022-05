IP3. Professores dizem que não têm culpa do estado da via

Os professores vão explicar aos automobilistas que circulam no Itinerário Principal (IP) 3, entre Viseu e Coimbra, que não têm culpa do estado daquela via, anunciou o secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof) que foi agora reeleito, Mário Nogueira.

Segundo o dirigente, a Fenprof já contactou a comissão de utentes do IP3 e pediu-lhe apoio para distribuir panfletos aos automobilistas, no dia 2 de julho, quando se completam “quatro anos sobre a declaração do senhor primeiro-ministro de que não há dinheiro para tudo e, por isso, ou se fazem as obras do IP3 ou se conta o tempo de serviço aos professores”.

Além disso, será feito o apelo para que todos se juntem à luta, para exigirem quer as obras necessárias no IP3, quer “o que é justo para a carreira docente”.

O congresso que se realizou em Viseu, contou com a participação de 584 delegados, e de acordo com Mário Nogueira, a Fenprof saiu reforçada “sobretudo no que é mais importante, a unidade”, apesar de integrar “sindicatos tão diversos”. E acrescentou: “A democracia funcionou e nós conseguimos sair daqui com o que nos une e vai unir ao longo destes três anos”.