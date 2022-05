PSP recorda dia em que impediu atentado contra o Papa João Paulo II

A PSP partilhou no Facebook uma mensagem a recordar o atentado contra o Papa João Paulo II, que a PSP conseguiu evitar há precisamente 40 anos.

“Neste mesmo dia, no ano de 1982, a PSP impediu a concretização de um atentado contra S. Santidade, o Papa João Paulo II”, começa por lembrar a PSP.

“O Sumo Pontífice encontrava-se em Fátima para agradecer a proteção de Nossa Senhora aquando do atentado a tiro do ano anterior na Praça de São Pedro, no Vaticano (o chamado «Milagre de Fátima»). Os N/Polícias, responsáveis pela segurança próxima do Papa, detetaram a presença de uma pessoa que se preparava para executar um golpe com um baioneta que ocultou no vestuário, dominando de imediato o atacante”, lê-se na mesma publicação.