Futebol sem VAR

Temos para nós que, no século XXI, devemos aproveitar todas a invenções que ajudem os Humanos a terem um sistema social e político, mais justo, mais igual para todos, e que diminua, o mais possível, todas as fraudes que se enquadrem no capítulo da corrupção e que tanto prejudicam todos aqueles que prezam a honestidade. Vem esta reflexão a propósito de um jogo de futebol entre a Seleção de Portugal e outro país, em que por ausência do VAR, ou seja, verificação posterior das imagens, não foi validado um golo limpo, do CR7. Ficámos sempre com a certeza de que o “Direito” não é para “empinar”, o que é importante é entender o seu espírito e perceber que a lei tem que estar subordinada à moral e ao Direito. O Direito só pode ser entendido numa perspetiva de justiça entre os Homens, para através da lei ser possível regular as relações entre os Homens, de forma pacífica e civilizada. Uma sociedade sem lei, é uma anarquia, é a lei do mais forte que impera, é a lei da selva. Imaginemos que alguém foi condenado por ter assassinado uma pessoa, e que, passado algum tempo, há um filme que prova que afinal foi outra pessoa o assassino, que não o que foi preso. E agora o que faz a Justiça? Perante as provas existentes, consistentes, manda repetir o julgamento, e condena o verdadeiro autor do crime, libertando o inocente que, por vezes, tem direito a uma indemnização. Também temos para nós que a Justiça que nos interessa é aquela que é promovida pelo Estado e as suas instâncias oficiais. A dita “Justiça desportiva”, leia-se futebol, quanto a nós, não tem primazia sobre a Justiça do Estado. Assim não se pode compreender, à luz do Direito, que depois de se verificar, que uma situação julgada, em determinada altura, de uma maneira, afinal foi de outra que aconteceu, não se pode compreender, dizíamos, que o resultado não seja alterado, ou retificado, em nome da Justiça e da Verdade. Por mais que a decisão de um árbitro de futebol seja soberana, não pode haver, uma legalização de uma ação praticada contra as regras estabelecidas, depois de vir a público uma fotografia a demonstrar exatamente o contrário, e ainda por cima, quando esse “juiz”, vem publicamente, pedir desculpa pelo erro cometido. Isso não é Justiça, isso é, sob o ponto de vista jurídico, uma aberração, diríamos mesmo, uma enormidade jurídica. Certo Ministério Público tem afirmado, algumas vezes depois de investigar alguns casos, que existe alguma corrupção no futebol profissional. É do domínio público. Sempre o afirmámos e continuamos a afirmar, que é incompreensível que o espetáculo profissional desportivo, que é o futebol profissional, esteja dependente do Ministério da Educação e do seu ministro, quando deveria depender da Inspeção dos Espetáculos, como a tauromaquia e o circo, que são atividades congéneres. Não perceber isso é já uma prova de impreparação para o cargo, que terá, e deverá, expurgar, o mais depressa possível, o futebol profissional, da tutela do Ministério da Educação.