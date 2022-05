Putin felicita países da ex-União Soviética pela II Guerra Mundial

Vladimir Putin enviou esta domingo mensagens de felicitações pelo 77.º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi aos líderes e cidadãos dos vários países da ex-União Soviética, incluindo aos líderes das repúblicas pró-russas de Donetsk e Lugansk.

"O nosso dever comum é impedir o renascimento do nazismo, que trouxe tanto sofrimento aos povos de vários países. É necessário preservar e transmitir (...) a verdade sobre os acontecimentos da guerra, valores espirituais comuns e tradições de amizade e irmandade", disse o Presidente da Rússia.

Deste modo, os parabéns foram dados aos governos e povos do Azerbaijão, Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguizistão, Moldávia, Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão e às autoproclamadas repúblicas da Abcásia e Ossétia do Sul. Para além disso, Putin também felicitou os líderes e povos das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, que foram reconhecidas pelo Kremlin dias antes do início da guerra, no dia 24 de fevereiro.

Sublinhe-se que os povos da Georgia e da Ucrânia também receberem as palavras de congratulação do líder russo, ainda que as autoridades desses países não tenham sido mencionadas, já que mostraram vontade de entrar para a NATO.

Vladimir Putin desejou que as novas gerações sejam mercedoras da memória dos seus pais e avós, que lutaram durante a "Grande Guerra Patriótica" (Segunda Guerra Mundial).

Ainda no que diz respeito aos líderes das repúblicas pró-russas de Donetsk e Lugansk, o Presidente russo disse que neste momento "tal como os seus avós, lutam ombro a ombro para libertar as suas terras da imundície nazi", dizendo estar confiante da vitória russa.