Twitter. Madonna envia mensagem estranha a pedir encontro com o Papa

Madonna partilhou, na quarta-feira, no Twitter uma mensagem dirigida ao Papa que é no mínimo estranha e na qual pede um encontro com Francisco para “discutir alguns assuntos importantes”.

"Olá, @pontifex Francisco - Sou uma boa católica. Juro! Quer dizer, não juro! Já se passaram algumas décadas desde a minha última confissão. Seria possível encontrarmo-nos um dia para discutir alguns assuntos importantes? Fui excomungada três vezes. Não me parece justo. Atenciosamente, Madonna", lês-se na conta de Twitter da cantora.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna