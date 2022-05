Supremo Tribunal dos EUA prepara-se para anular direito ao aborto

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América (EUA) prepara-se para anular o direito ao aborto, reconhecido naquele país em 1973, com o conhecido processo Roe v. Wade. A informação é avançada pelo jornal norte-americano Politico, que teve acesso um projeto de decisão escrito pelo juíz conservador Samuel Alito, com previsão de ser publicado antes de 30 de junho.

Poucas horas depois da notícia, cerca de 200 pessoas reuniram-se em frente ao Supremo Tribunal para protestar contra a proibição do aborto, gritando frase como "aborto é cuidado de saúde!".

O processo, que há quase 50 anos sustentava que a Constiuição dos EUA protegia o direto ao aborto, é "totalmente sem mérito desde o início", dizem os documentos obtidos pelo jornal. "Acreditamos que Roe v. Wade deve ser derrubado", escreve Samuel Alito, afirmando ainda que o direito à mulher de abortar "não está protegido por qualquer disposição da Constituição" dos EUA.

Caso o projeto-lei seja aceite pelo Supremo Tribunal, a realidade para as mulheres norte-americanas será diferente, com cada Estado a decidir a proibição ou permissão da realização de abortos, tal como acontecia antes de 1973.

Around 200 people at an impromptu protest in front of the Supreme Court tonight #roevwade pic.twitter.com/AKgzbExVA8