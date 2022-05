Conheça Isabel Rodrigues, a nova secretária de Estado das Migrações

Depois de o Presidente da República ter aceitado a exoneração de Sara Guerreiro – pedida pela mesma – do cargo de secretária de Estado da Igualdade das Migrações, a deputada socialista Isabel Rodrigues vai assumir já, esta segunda-feira, esta pasta. A cerimónia está marcada para as 19h30.

Sara Guerreiro esteve apenas um mês no cargo, que, segundo fonte do Governo citada pela agência Lusa, terá abandonado por “motivos de doença”, e não por qualquer influência do caso dos refugiados ucranianos recebidos por russos pró-Putin no município de Setúbal.

A nova secretária do Estado das Migrações será Isabel Rodrigues, de 57 anos, deputada do PS eleita pelo círculo eleitoral dos Açores e está na Assembleia da República desde 2019.

Nas eleições legislativas de 30 de janeiro, Isabel Rodrigues candidatou-se em terceiro lugar na lista do PS pelo círculo eleitoral dos Açores e entrou diretamente como deputada na Assembleia da República.

Isabel Rodrigues desempenhava as funções de coordenadora da bancada socialista na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e fazia também parte da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Advogada de profissão, Isabel Rodrigues também já exerceu funções de presidente do Comissariado dos Açores para a Infância, foi secretária regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares e deputada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

Note-se que a secretária de Estado da Igualdade e das Migrações é tutelada pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.