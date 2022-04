Exército dos norte-americano "devolve" bolo que roubou a italiana há 77 anos

O exército dos Estados Unidos da América (EUA) 'devolveu' um bolo de aniversário a Mari Mion, uma mulher italiana, como forma de substituir um outro que foi roubado, há 77 anos, em San Pietro, Itália, durante os conflitos entre as tropas americanas e italianos, na sequência da Segunda Guerra Mundial. A devolução veio a tempo do seu 90.º aniversário.

Meri Mion, há 77 anos, na mesma casa, escondeu-se com a sua mãe no sótão, para se abrigarem enquanto as tropas combatiam, na noite anterior ao seu aniversário. No dia seguinte, a mãe fez um bolo, mas que ninguém chegou a provar. A guloseima tinha sido roubado pelas tropas norte-americanas.

O bolo foi entregue na quinta-feira, em Giardini Salvi, em Vicenza. O sargento Peter Wallis, que deu o bolo a Melton, disse que era "um pouco estranho" substituir algo que foi roubado. "Mas faz-me sentir bem", sublinhou.

O bolo será repartido pela família. "Irei comer o bolo com toda a minha família, lembrando-me de um dia maravilhoso que nunca esquecerei", disse Mion, segundo o The Guardian.