EUA pedem a Cuba que aceite deportações e prometem avanços nos vistos

De acordo com as declarações de funcionário de alto nível do governo norte-americano aos jornalistas, citada pela agência espanhola de notícias, a Efe, as reuniões sobre questões migratórias na semana passada foram "produtivas" e são encaradas como "o início de um bom diálogo".