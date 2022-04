Chega promove "culto do eu"? Ventura diz que "é mais um ataque"

Uma série de quadros com fotografias de André Ventura pendurados nas paredes dos gabinetes parlamentares do Chega levantou uma onda de críticas entre militantes e ex-dirigentes do Chega, que se dizem desconfortáveis com a situação e alegam que o partido está a promover o “culto do eu”, acusando Ventura de ser “o Kim Jong-un de Portugal” e um “putinista”.

Em declarações ao i, André Ventura não dá grande relevo aos comentários dos seus críticos: “É mais um ataque gratuito contra mim e contra o partido e sobretudo a vir de dentro”, resume.

“Os deputados têm a total liberdade de decorar o seu gabinete como entenderem e toda a gente no partido sabe que não é nenhuma imposição”, argumenta, dando como exemplo que na sede do Chega, bem como nas sedes distritais, há fotografias suas e dos outros presidentes das distritais.

Já na sala do grupo parlamentar, refere, “não há fotos de ninguém, nem minhas nem de nenhum deputado”.

De acordo com o Observador, José Dias, ex-vice-presidente do Chega, considera que as imagens comprovam que se trata de um “partido personalista em que as coisas estão concentradas no líder”.

Também José Lourenço, ex-líder da distrital do Porto, que recentemente anunciou querer voltar ao partido para “derrotar” André Ventura, compara o líder do Chega ao líder da Coreia da Norte. “Todos os ditadores usam o culto da imagem”, ataca.

Sobre este comentário, Ventura reage com maior indignação, uma vez que o antigo presidente da distrital do Porto “nem sequer é militante do partido”. José Lourenço abandonou o partido após ter sido suspenso pela Comissão de Ética, sendo um dos vários casos de desfiliações, no último ano, numa lista extensa que conta ainda perdas de representantes que passaram a independentes, além de vários vereadores que bateram com a porta ao partido.