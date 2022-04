Morreu no passado dia 25 de março a atriz Kathryn Hays, conhecida principalmente por ter participado no elenco de "As the World Turns". Tinha 88 anos.

Destacam-se na sua carreira obras como "Hawaiian Eye", "Dr Kildare", "Route 66", "Bonanza" e "The Man from RIO'".

As causas da morte ainda estão por apurar.