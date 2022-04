Viral. Eurodeputado diz que sanções são "ridículas" e "não resultam" com Putin

O eurodeputado belga Guy Verhofstadt afirmou, na quinta-feira no Conselho Europeu, que as sanções que estão a ser impostas à Rússia são “ridículas” e que “não resultam” com Vladimir Putin.

“Pacotes progressivos de sanções com um autocrata não resultam. Isso funciona com a democracia, com democratas, que têm uma opinião pública”, disse Guy Verhofstadt perante o órgão comunitário. “Na Rússia, já não há uma verdadeira opinião pública”, acrescentou.

O discurso do eurodeputado, que foi partilhado pelo próprio nas redes sociais já se tornou viral.