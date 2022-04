Constituição de novas empresas dispara no 1.º trimestre

O número de empresas criadas em Portugal no primeiro trimestre deste ano totalizou quase 14 mil, um aumento de 30% face ao mesmo período de 2021.

Os dados foram divulgados pelo Barómetro Informa D&B e revelam ainda que “Março foi também o sexto mês consecutivo a registar crescimento na constituição de empresas, o que mostra de forma cada vez mais clara uma trajetória de recuperação neste indicador”.

O crescimento “é transversal à quase totalidade dos setores de atividade”, mas destacam-se os setores dos serviços gerais (+604 constituições, +46%), serviços empresariais (+540 constituições, +29%), alojamento e restauração (+493 constituições, +64%), transportes (+423 constituições, +104%) e atividades imobiliárias (+418 constituições, +40%).

O único setor a registar uma descida face a 2021 é o retalho, com 1383 novas empresas, menos 4,4% do que no período homólogo, “uma queda que fica a dever-se à descida dos nascimentos no subsetor retalho de têxtil e moda”.

A Área Metropolitana de Lisboa é a região com um crescimento mais acentuado de novas empresas (+1754 constituições, +51%) e quase todas as regiões e distritos registam uma subida face a 2021, com os distritos de Bragança e Horta a serem os únicos abaixo de 2021.