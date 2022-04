IRS. Mais de um milhão de declarações entregues

Já foram entregues mais de um milhão de declarações de IRS referentes aos rendimentos auferidos em 2021, de acordo com as estatísticas disponíveis no Portal das Finanças. Só no primeiro dia foram entregues mais de 450 mil até às 18h.

Este ano a expectativa é que o ritmo dos reembolsos volte ao pré-pandemia, com um prazo médio de 17 dias: 12 dias no caso do IRS automático e 19 dias para o IRS manual.

A Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados lembra que nos anos anteriores “verificaram-se erros de validação na aplicação informática que só foram detetados após o início da campanha”, daí não aconselhar a entrega da declaração nos primeiros dias. Ainda assim, Paula Franco diz que “é essencial gerir prazos e evitar a concentração de entregas nos últimos dias e as indesejáveis consequências de ter de solicitar alargamentos de prazos”.

O prazo para os contribuintes entregarem a declaração anual do IRS arrancou no dia 1 de abril e vai prolongar-se até 30 de junho, independentemente do tipo de rendimento. Não se esqueça que os contribuintes com dívidas de IRS ou de IRC que se encontram em fase de cobrança coerciva ou estejam a ser pagas em prestações: o reembolso será aplicado no pagamento total ou parcial das dívidas fiscais pendentes. Só serão reembolsados se sobrar algum valor.