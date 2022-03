MNE francês repreende embaixador russo após publicar cartoon contra Europa

O embaixador da Rússia em França recebeu uma chamada de atenção, esta sexta-feira, feita pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros francês devido a um "inaceitável" cartoon que publicou na rede social Twitter.

No cartoon, publicado ontem na conta oficial da embaixada russa em Paris, no mesmo dia em que se realizam as cimeiras da NATO e do G7, vê-se uma pessoa deitada numa maca, cheia de marcas de injeções nas costas e com o nome da Europa escrito. Esta está acompanhada por outras duas pessoas, representadas como os Estados Unidos e a União Europeia, com seringas nas mãos, estando a injetar mais 'líquidos' na 'Europa'.

As injeções têm inscritas as palavras: russofobia, neonazismo - ambas nas mãos dos 'EUA' - e sanções - na mão da 'UE'. Ao lado e por debaixo do corpo, também estão umas injeções vazias, que estão a pingar ainda outros 'líquidos': covid-19, NATO e cultura do cancelamento.

Numa declaração enviada à agência Reuters, o ministério francês disse que "estas publicações são inaceitáveis", ao revelar que fizeram questão de "deixar isso claro ao embaixador russo".

"Estamos a tentar manter um canal de diálogo exigente com a Rússia e estas ações são completamente inapropriadas", notou o ministério.

Segundo a Reuters, a publicação do cartoon foi agendada pela embaixada russa para ontem, de forma a coincidir com as cimeiras da NATO e do G7.

O cartoon foi comentado ainda pelo ministro francês dos Assuntos Europeus, Clement Beaune, que considerou ser "uma vergonha". No entanto, a publicação foi apagada do Twitter, mas há quem tenha guardado a imagem, pelo que já está de novo naquela rede social.