Tinder em tempos de guerra. Soldados russos fazem 'match' com mulheres ucranianas

Parece algo demasiado insólito para ter acontecido em pleno cenário de guerra. Há exatamente uma semana, o britânico The Sun noticiou que as mulheres ucranianas, residentes em Kharkiv, a segunda cidade mais importante da Ucrânia, “ficaram chocadas” com o aparecimento de “um conjunto de admiradores de uniforme”.

“Soldados russos bonitinhos cujos nomes são Andrei, Alexander, Gregory, Michail e um lutador checheno barbudo apelidado de ‘Black’ estavam entre as dezenas de perfis que apareceram” no Tinder, informava aquele jornal. De seguida, foi indicado que haviam surgido na aplicação de encontros, a aproximadamente 32 quilómetros de Kharkiv, vários militares.

Quem fez a denúncia foi Dasha Sinelnikova, produtora de vídeo de 33 anos. “O telemóvel de Dasha iluminou-se com fotos de dezenas de russos excitados quando ela definiu a sua localização para Kharkiv, no Tinder, ontem”, avançou o tablóide. “Acredita-se que os soldados entraram no alcance” da jovem “depois de os comandantes do Presidente russo terem ordenado um enorme influxo de tanques e tropas a uma curta distância da cidade”.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.