Detidos. Homens iam cobrar renda e acabaram por matar

Dois homens ficaram em prisão preventiva - após primeiro interrogatório - pela prática de um crime de homicídio qualificado. De acordo com uma nota publicada no site da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa um dos arguidos será o autor material do crime e o outro o cúmplice.

"Foram detidos e presentes para primeiro interrogatório judicial dois arguidos fortemente indiciados pela prática de um crime de homicídio qualificado, sendo que o crime remonta à madrugada de 11 de setembro de 2021.

De acordo com a acusação, os dois homens dirigiram-se ao local onde a vítima residia, "tendo iniciado uma discussão relativa ao pagamento de rendas".

"Nessa altura um dos arguidos, que trazia consigo uma 'faca do mato', desferiu 9 facadas em várias zonas do corpo da vítima, enquanto o outro arguido assistiu a tudo sem nada fazer para impedir a morte da vítima", lê-se na nota.

Após interrogatório judicial, aos arguidos foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.