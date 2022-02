Rui Rio acusa PS de mentir aos emigrantes e apela ao voto para combater "fraudes eleitorais"

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou, este domingo, o PS de mentir aos emigrantes quando disse que foi o PSD que incitou a repetição das eleições no círculo da Europa, apelando ao voto para combater "fraudes eleitorais".

"O Partido Socialista tem dito que tudo isto aconteceu por força de uma queixa do PSD e isso é mentira. O PSD reclamou no início, antes dos votos contados, quer no círculo da Europa, quer no círculo fora da Europa, dizendo que os votos que não traziam o cartão de cidadão não deviam contar", afirmou Rui Rio, em Paris, em declarações aos jornalistas.

Rui Rio está na capital francesa para encontros com a comunidade portuguesa na sequência da repetição das eleições no círculo eleitoral da Europa. À saída do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, igreja consagrada aos portugueses na capital francesa, Rui Rio lamentou "as mentiras" dos socialistas, sendo que estas ocorreram durante toda a campanha eleitoral.

"Isto de mentir é uma coisa assim muito grave? Eu tenho a dizer que o que há de mais vulgar na política é mentir-se no dia-a-dia. O próprio Partido Socialista, mesmo na campanha eleitoral, mentiu imenso e no fim ganhou as eleições, portanto, se calhar mentir é uma coisa vulgar, infelizmente. Eu não minto", apontou o presidente do PSD, que disse compreender a "revolta" dos portugueses que vivem no círculo eleitoral da Europa, mas espera que voltem a votar.

"Eu percebo que as pessoas já votaram uma vez, anularam-lhes o voto e estão um bocado revoltadas em ter de voltar a fazer a mesma coisa e têm razão, mas o meu apelo é que votem e que se mostre que não vale a pena fraudes eleitorais e tentar ultrapassar as regras", salientou.