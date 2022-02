Carros incendiados. Os clássicos de luxo que desapareceram no mar

O incêndio do navio Felicity Ace provocou a par dos prejuízos ainda mais atrasos na entrega dos veículos, numa altura, em que a crise automóvel depara-se com uma grave crise de componentes. Esta é a fatura a pagar pelo grupo Volkswagen, depois do incêndio do navio Felicity Ace, que deflagrou o largo do Faial, nos Açores que transportava da Alemanha para os EUA cerca de quatro mil carros, incluindo 1100 Porsches, 189 Bentleys e 21 Lamborghini. No navio ainda estavam outras marcas como a Audi, Bugatti e VW.

“Trata-se de um prejuízo enorme. Assistimos a uma perda total destes veículos e a par das perdas financeiras este incidente ocorre, numa altura, em que o mercado enfrenta uma grave escassez de semicondutores e em que a atual produção está limitada face à fraca oferta de matérias-primas”, acrescentando ainda que estes carros já estavam produzidos, tinham um mercado de destino, o que cria uma enorme dor de cabeça ao seu fabricante”, diz ao i, Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP.

