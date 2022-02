Camané. "Não dou às pessoas aquilo que elas querem, dou aquilo que eu quero"

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, cantava José Mário Branco na imortal canção, de 1971. A máxima cunhada por Camões não se aplica a Horas Vagas, novo disco de originais do fadista Camané, editado em outubro do ano passado, o primeiro desde Infinito Presente, lançado em 2015, e que, na última terça-feira, foi apresentado pela primeira vez ao vivo, no Teatro da Trindade. “Fado é uma estética”, explica o cantor i, em conversa com o i. “É uma estética musical que é minha e eu não quero fugir dela”.

Já não podendo contar com a produção de José Mário Branco, falecido em 2019, o fadista recorreu ao produtor de jazz Pedro Moreira, que o ajudou a manter-se fiel à sua linguagem enquanto artista e ao fado, género a que tem dedicado a sua vida e a sua carreira. Acerca da possibilidade de enveredar por tendências mais modernas e procurar adotar sons de estilos musicais mais contemporâneos, Camané explica-nos que, apesar de apreciar o trabalho de músicos como Ana Moura, e de acreditar que existe espaço para todos, isso é algo que não equaciona: “Sempre fui e trabalhei assim e não vou mudá-la por nenhuma razão extra. O fado é para mexer com pinças”, diz-nos, citando Zé Mário.

Depois de seis anos sem lançar um álbum de originais em nome próprio, eis que no ano passado surgiu Horas Vazias. O que o motivou a lançar este trabalho?

Em 2019, lancei com o Mário Laginha o Aqui Está-se Sossegado, um trabalho que, embora tenha alguns temas que já faziam parte do meu reportório, conta com músicas originais de ambos. Já tínhamos colaborado juntos, por isso fez-nos sentido começar a tocar com mais regularidade juntos. Primeiro, antes de pensarmos no disco, decidimos fazer uma tour juntos, e, ao fim de dez concertos, percebemos que tínhamos ali um disco. Mais tarde, decidi que devia gravar um disco meu. Aos poucos comecei a pensar nas pessoas com quem gostava de colaborar, como o Jorge Palma, alguém que o Zé Mário Branco estava sempre a elogiar, quando trabalhávamos juntos, e as músicas do disco foram surgindo ao acaso. O Pedro Abrunhosa ligou-me a dizer que tinha uma música sobre o Campo Grande. A Carminho fez uma música lindíssima para uma letra do Júlio Dinis. O Sérgio Godinho, com quem já tinha trabalhado, voltou a entrar neste disco, assim como o Vitorino. Todo este processo foi-se desenrolando muito naturalmente e de uma forma muito interessante. Ainda tinha mais músicas para gravar, mas achei que, de forma a transportar o ouvinte para a minha estética musical, que é o fado, estes temas que entraram no disco é que tinham a ver comigo e com a minha forma de estar. O Horas Vazias era o disco que eu queria fazer.



