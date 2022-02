Detido pela PJ jovem de 19 anos fugido há 10 dias por suspeitas de homicídio tentado

Um jovem de 19 anos foi, na manhã de quarta-feira, detido pela Polícia Judiciária de Leiria, após ter estado em fuga durante 10 dias por uma tentativa de homicídio durante um confronto que envolveu duas famílias no Porto, revela esta quinta-feira a autoridade em comunicado.

A investigação apurou que, no contexto dos confrontos entre os dois grupos familiares, ocorridos no dia 6, o arguido dirigiu-se ao bloco habitacional onde estava a vítima, um homem de 29 anos, e efetuou "diversos disparos com uma arma de fogo".

Logo após, "colocou-se em fuga, vindo a ser detido na manhã do dia de ontem [quarta-feira], na zona de Leiria", lê-se na nota.

Segundo a polícia, a vítima ficou ferida com gravidade e permanece hospitalizada com prognóstico reservado.