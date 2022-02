Detido por tentar agredir motorista da Carris nos genitais com garfo de churrasco

Um homem de 47 anos foi detido pelo Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) no passado dia 11, pelas 00h45, na freguesia de Marvila pela prática de crimes contra a autoridade pública, integridade física e honra.

Em comunicado, a autoridade explica que o detido, "no interior de um autocarro da Carris, após alertado pelo motorista, recusou fazer uso de máscara nos termos da legislação em vigor, ameaçando e tentando agredi-lo com um garfo de churrasco, nas zonas do pescoço e genitais".

A vítima conseguiu defender-se do agressor e sofreu apenas ligeiras escoriações.

Após a agressão, o suspeito colocou-se em fuga, tendo o objetivo saído frustrado com a chegada da PSP ao local, "que encetou a perseguição e procedeu à sua detenção, tendo o mesmo ainda oferecido resistência". Tinha na sua posse o objeto usado, momentos antes, na agressão.

O homem, acrescenta a autoridade, "apresenta um vasto historial na prática de crimes", destacando-se "dezenas de furtos praticados em áreas comerciais e ainda de ofensas e ameaças à integridade física". Em novembro do ano passado, já tinha sido detido por ameaças com recurso a uma arma branca.

Com base no histórico do detido, e a "ausência de predisposição em se apresentar voluntariamente em Tribunal", foi conduzido ao mesmo, sendo-lhe agendado julgamento para dia 28 de fevereiro.