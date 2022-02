Avião da AirAsia aterra de emergência na Malásia por haver cobra a bordo

Um voo da AirAsia entre a Kuala Lumpur, capital da Malásia, e a cidade de Tawau, teve no passado dia 10 de fevereiro de fazer uma aterragem de emergência depois de vários passageiros se aperceberem de que havia uma cobra a bordo.

Assim que o piloto foi informado da presença do animal, o avião acabou por dirigir-se à cidade de Kuching. Um dos passageiros partilhou nas redes sociais imagens da cobra a deslizar no interior das luzes da cabine.

Snake on a plane real guys!



AirAsia: 9M-RAN AK5748 KUL to TWU DIVERTING TO KCH, PILOT REPORTS SNAKE ON BOARD. pic.twitter.com/nzQ0vapxpY