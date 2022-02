Vox conquistou 13 ldeputados e quer lugar no governo em Castela e Leão

O partido de extrema-direta espanhol Vox passou de um a 13 deputados no parlamento regional de Castela e Leão, depois de ter obtido 17,6% dos votos nas eleições regionais antecipadas, Agora, exige entrar no governo local.

"O Vox tem o direito e o dever de formar o governo", afirmou o líder nacional do partido ultranacionalista, Santiago Abascal, após o resultado que permite ao partido aspirar à vice-presidência da região rural, próxima de Madrid. "Os eleitores falaram e nós exigimos respeito ao veredicto do povo soberano", disse ainda.

O Partido Popular (PP, conservador) venceu as eleições antecipadas, com 31,4% dos votos, mas falhou na tentativa de obter maioria absoluta para governar sozinho. Com 31 das 81 cadeiras do Parlamento regional, o PP depende do Vox, agora que passou de uma para 13 cadeiras, se deseja permanecer no poder nesta região que governa há já 35 anos. O Partido Socialista do primeiro-ministro Pedro Sánchez ficou em segundo lugar na corrida ao poder, com 30% dos votos, conquistando 28 cadeiras.

A menos de dois anos das legislativas, previstas no mais tardar para o início de 2024, a aliança, caso seja materializada, dá a possibilidade de ministros do Vox num governo de coligação se o PP e a extrema-direita conquistarem a maioria no Parlamento espanhol.

Recorde-se que o o Vox provocou em 2018 um choque na política espanhola ao entrar com força no Parlamento da Andaluzia, visto que foi a primeira vez desde a morte do ditador Francisco Franco, em 1975, e a restauração da democracia que um partido de extrema-direita conquistou lugar no Parlamento regional.