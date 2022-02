João Diogo Ramos, fundador do museu LOAD ZX Spectrum. "Não somos um conjunto de saudosistas dos anos 80"

Esta é uma conversa para quem nunca esqueceu o seu ZX Spectrum, mas não só. João Diogo Ramos, engenheiro informático de profissão, quis manter viva a memória (a sua e a de tantos outros) e o resultado é o primeiro museu no mundo dedicado ao velhinho computador. Onde? Em Portugal, na Escola Básica Conde Ferreira, em Cantanhede.

Quando surgiu a sua paixão pelo ZX Spectrum?

Estive a recuperar vídeos de cassetes antigas e encontrei um, do primeiro aniversário da minha irmã, em que já tinha um. Portanto, diria que o recebi entre os 7 e 8 anos. E hoje tenho 43.

O que captou a sua atenção?

Costumo fugir deste tipo de perguntas porque não me considero suficientemente conhecedor, no entanto posso dizer que ao início me senti fascinado por aquele objeto e a curiosidade foi crescendo: queria saber mais. O que atrai qualquer criança é a opção de jogar e foi isso que aconteceu, mas também importa dizer que tive a plena consciência daquilo que queria fazer. Nem devia saber dizer palavras como “engenharia” ou “informática” e já estava certo de que teria de seguir uma profissão relacionada com computadores.

E quando é que decidiu colecioná-los?

Não foi há muitos anos. Não sei se há aqui algum gene adicional ou não [risos], mas sou de Cantanhede [no distrito de Coimbra] e há muitas pessoas a colecionar. Na minha família, colecionavam porta-chaves, canetas, etc. Em miúdo, tinha uns 2000 porta-chaves e os meus pais incentivavam-me! Era conhecido por isso. Ao longo da minha adolescência, fui colecionando algumas coisas, mas nada muito sério. Sou aquela pessoa que, imaginemos sai um filme e gosta de ter todos. Aprecio muito História também e isso, de alguma forma, vem tocar no tema dos computadores. Cantanhede tem feito um trabalho muito engraçado: é aqui que vai nascer o Museu da Arte e do Colecionismo.

