Dois ataques em funeral no México provocam nove mortes

Nove pessoas foram mortas em Ciudad Juarez, no norte do México, durante o funeral de um homem que tinha sido assassinado, disse, no sábado, o gabinete do procurador local. As mortes decorreram de dois tiroteios.

O primeiro ataque ocorreu na noite de sexta-feira na casa onde o corpo do homem assassinado quarta-feira estava a ser velado por familiares, tendo vitimado três pessoas. No dia seguinte morreram mais seis pessoas num segundo ataque.

As vítimas dos tiroteios são seis homens, duas mulheres e uma criança, além de dois feridos, avançou em comunicado o gabinete do procurador no estado de Chihuaha, no norte do país.

A Ciudad Juarez, localizada na fronteira com os Estados Unidos, em frente a El Paso, no Texas, é uma das mais violentas do México.

No ano passado foram registados pelas autoridades mexicanas mais de 1.400 homicídios nesta zona, a maioria dos quais resultantes de confrontos entre grupos de traficantes de droga rivais.