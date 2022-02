Snoop Dogg é processado por agressão sexual

Segundo a publicação Pitchfork, Snoop Dogg está a ser processado por uma suposta agressão sexual a uma mulher, ocorrida na Califórnia, em 2013.

A mulher - que não revelou a sua identidade - é descrita nos documentos judiciais como "bailarina, modelo e atriz profissional", que trabalhou durante anos para Snoop Dogg e outros rappers.

Segundo a mesma, em 2013, esta teria concordado encontrar-se com o rapper, a pedido do seu colaborador, Bishop Don "Magic" Juan, cujo verdadeiro nome é Donald Campbell, que afirmou que esse encontro seria bom para a sua carreira artística.

Contudo, o resultado foi “assustador”. A mulher alega que o colaborador levou-a para a sua casa sem consentimento e forçou-a a práticas sexuais.

De acordo com o processo aberto no dia 9 de fevereiro, a alegada vítima aceitou convite "na esperança de avançar na sua carreira", mas no estúdio também o músico terá obrigado a atriz e modelo praticar sexo oral.

Snoop Dogg é apresentado no documento como "predador" e é acusado ainda de ter usado a "sua posição de poder, incluindo a sua capacidade para contratar a vítima, demiti-la e garantir que ninguém a contrate na indústria novamente".

Ainda segundo o processo, ambos os lados tentaram, mas sem sucesso, chegar a um acordo por meio de mediação privada.

Respondendo às acusações, no dia seguinte ao processo ter sido aberto, Snoop Dogg partilhou no Instagram: "Chegou a temporada de caçadores de dinheiro. Cuidado!".

Apesar de não se referir a nada em específico, na publicação é possível ver emojis de um saco de dinheiro, um rosto com expressão de suspeita, um polícia e um juiz.