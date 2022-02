Homem fingia ser jogador de futebol nas redes sociais para manipular e extorquir jovens

Um homem, pescador de 29 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela suspeita de crimes de violação, extorsão, pornografia de menores e outros de natureza informática que ocorreram desde "há, pelo menos, cinco anos" em zonas do Norte e Centro do país.

A autoridade judiciária explica, num comunicado divulgado esta quinta-feira, que, através das redes sociais, o arguido "fazia-se passar por jogador de futebol e por empresário desportivo, tendo ao longo dos últimos anos aliciado inúmeras jovens e até menores de idade com o propósito de obter gratificação sexual, vindo ainda em alguns casos a extorquir-lhes também dinheiro".

Para tentar obter dinheiro alheio e ainda mais conteúdo sexual, o homem chantageava as vítimas com as fotografias "em situações comprometedoras e de natureza sexual", que já possuia das mesmas. "Na posse de tais conteúdos, exercia chantagem até à exaustão, tendo levado algumas das vítimas, aterrorizadas com as consequências da eventual divulgação dos conteúdos, a cederem a manter relações sexuais com o arguido", detalha a PJ.

Este esquema era alimentado através das redes sociais, obrigando as vítimas a "fornecerem-lhe as passwords de acesso aos seus perfis das redes sociais", para angariar mais vítimas, "fazendo-se passar por pessoa real e de confiança", ao "agir sobre outras jovens".

Como este método de manipulação durou vários anos, a PJ indica que haverá um grande número de vítimas - quantidade "ainda indeterminada" - e por isso apela "a eventuais vítimas deste agressor que apresentem as respetivas denúncias que permitam responsabilizá-lo criminalmente pelo maior número de crimes cometidos".

O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.