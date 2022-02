Ciclone Batsirai já fez 80 mortos em Madagáscar

O ciclone Batsirai, que atingiu Madagáscar no sábado passado, já provocou 80 mortes, de acordo com as novas informações das partes mais afetadas do país. O último balanço do Gabinete Nacional de Gestão de Riscos e Catástrofes (BNGRC) dava conta de 30 vítimas mortais.

O ciclone atingiu a ilha no final do dia de sábado e 91 mil pessoas ficaram desalojadas, além de ter provocado cortes de eletricidade, inundações, e outros danos materiais. O BNGRC indica, segundo diz a Reuters, que 60 das mortes ocorreram em Ikongo, no sul do país, onde o ciclone se terá mostrado mais agressivo.

Madagáscar, com uma população superior a 30 milhões de pessoas, estava a lidar com carências alimentares no sul do país devido à seca severa que se tem vindo a demonstrar por todo o mundo. A tempestade foi o segundo fenómeno natural desta natureza em Madagáscar nas últimas duas semanas, depois de o país ter sido atingido pelo ciclone Ana, que matou 55 pessoas e fez 130 mil desalojados no norte do país.