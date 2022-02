José Tribolet. "Todos os estados membros da NATO estão a ser sujeitos a ataques deste tipo"

Nunca tinha havido um ataque informático com um impacto tão transversal no país. Encontra precedentes?

Temos tido ataques relevantes, quer a sistemas públicos, quer privados, mas este ataque aparentemente visou atingir e fazer uma disrupção numa estrutura fundamental do país. A Vodafone é um dos nossos três grandes operadores, nos quais assentam imensos serviços de todo o tipo, não só da nossa vida pessoal e empresarial mas de administração e segurança. Este ataque vem de alguma forma mostrar que começaram a ser atingidas infraestruturas vitais da nação. Não é nenhuma novidade no mundo, mas em Portugal com esta amplitude é a primeira vez que sucede e essa é uma circunstância muito importante. Ocorre num momento de tensão geopolítica e militar em que Portugal está envolvido porque é membro da NATO e tem forças empenhadas ativamente na defesa do Ocidente na sua fronteira com a Rússia. Na minha cabeça, há uma alta probabilidade de isso estar relacionado com este ataque.

De ter sido um ataque com origem na Rússia?

É típico de um ataque que visa atingir infraestruturas críticas, como na Segunda Guerra Mundial víamos os ataques em que rebentavam com pontes nas estradas, com os reservatórios de petróleo e gasolina. Não estamos em guerra aberta mas no ciberespaço já estamos em guerra há muitos anos. Tem havido regularmente ataques nos países do Báltico que pertencem à NATO, como Estónia e Lituânia, e a Ucrânia tem sido todos anos sujeita a ataques massivos às suas infraestruturas. Não falo apenas de operadoras de telecomunicações mas serviços de energia, água, transportes, estruturas vitais. Portanto, neste sentido o que digo é que não é surpresa para mim e não será surpresa para as estruturas político-militares do Ocidente. É absolutamente expectável.