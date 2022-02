Morreu em casa aos 91 anos a atriz Margarita Lozano

Morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 91 anos, a atriz Margarita Lozano, na região Murcia, em Espanha.

A morte da atriz, na sua habitação, em Lorca, foi confirmado pelo município à agência de notícias EFE pelo município.

Margarita Lozano tinha sido distinguida em 2021 com a Medalha de Ouro das Belas Artes pelo Governo espanhol, como reconhecimento da sua trajetória no mundo do cinema, que a levou a trabalhar com atores como Francisco Rabal ou Clint Eastwood.

Entre os vários filmes em que participou estão "Por um Punhado de Dólares" (1964), de Sergio Leone, "Viridiana" (1961), de Luis Buñuel, e "Pocilga" (1969), de Pier Paolo Pasolini.

Nascida em Tetuán, em 1931, Margarita cresceu na cidade de Lorca, tendo aos 19 anos ido estudar para Madrid, com o objetivo de se focar no teatro.

Nos anos 1950 e 1960 participou em diversas peças encenadas por Miguel Narros, e continuou a sua carreira pela televisão e pelo cinema, tanto em Espanha como Itália, dirigida por cineastas como Luis Lucia, Luis Buñuel, Mario Camus, Sergio Leone e Pier Paolo Pasolini, entre outros.

Depois de uns anos fora dos palcos, a atriz regressou em 1980 para trabalhar com os irmãos Paolo e Vittorio Taviani, que a dirigiram em filmes como "A Noite de São Lourenço" (1982) e "Bom dia Babilonia" (1987), em Espanha, e também em "A Missa Acabou" (1985), de Nanni Moretti, em Itália.

A sua última aparição em palco foi sob a direção da encenadora Amelia Ochandiano, na peça "A casa de Bernarda Alba", de Federico García Lorca (2005-2007), depois de ter interpretado "Seis personagens em busca de autor" de Pirandello, dirigida por Miguel Narros.