Detida mulher que escalava e arrombava casas para furtar bens materiais em Lisboa

Uma mulher de 41 anos foi detida, fora de flagrante delito, pela prática de um crime de furto qualificado, confirmou, este domingo, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, a PSP revela que, após uma investigação, foi possível apurar que a detida praticou "pelo menos 10 crimes, com recurso a escalamento e arrombamentos". A mulher entrava indevidamente em habitações, estabelecimentos e viaturas, furtando "bens cujo valor patrimonial ascende aos 3 mil euros".

A força de segurança localizou a suspeita no dia 2 de fevereiro, com um produto que tinha furtado "momentos antes", depois de se ter introduzido numa residência, onde furtou "equipamentos eletrónicos no valor de cerca de 500 euros".

Através das diligências para produção de prova, foi-lhe emitido um mandado de detenção e consequente apresentação da arguida em tribunal. Agora a detida aguarda pelas próximas fases processuais em prisão preventiva.