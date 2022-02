Colômbia define futuro dos hipopótamos trazidos por Pablo Escobar

Os hipopótamos foram introduzidos na Colômbia há mais de 40 anos e migraram da Magdalena Medio para a Depressão Momposina, de acordo com um estudo do Instituto Alexander von Humboldt e da Universidade Nacional, representando uma ameaça para espécies nativas como o manatim, bem como para os ecossistemas estratégicos do país.