Ataque informático: Site do Parlamento terá estado em baixo durante cinco minutos

O site do Parlamento foi alvo um ataque informático alegadamente por parte dos 'hackers' do Lapsus Group, os responsáveis pelo ataque ao site do Expresso e da SIC Notícias no início do ano.

A notícia foi avançada pelo Expresso que dá conta de uma mensagem emitida pelo próprios piratas informáticos e em que alegam ter conseguido roubar informação sensível do governo, de políticos e partidos, muitos documentos e e-mails.

Apesar de o site ter estado em baixo durante apenas cinco minutos e já estar novamente em funcionamento, sabe-se que a Polícia Judiciária está a investigar o sucedido.