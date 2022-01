"Na Medicina estuda-se muito mas a experiência dá a outra parte"

Responsável pelo internato médico no Hospital de Santa Maria e diretor do serviço de nefrologia e transplantação renal, José António Lopes vê com otimismo as novas gerações de médicos e admite que o factor financeiro é o que mais pesa quando decidem não ficar no SNS. “Só há boa saúde se houver investimento”, diz.