SNS. Os desafios e os planos dos futuros médicos especialistas

A tenra idade não passa despercebida aos doentes e quando iniciam a formação na especialidade já fizeram o curso de Medicina, o ano comum de internato, já rodaram por várias áreas, mas é agora que começam a ver doentes no ramo que escolheram com um pouco mais de autonomia, que só terão quando forem especialistas. No início dos inícios da formação específica, que acontece todos os anos para milhares de jovens médicos em janeiro, esperam nos hospitais a hora de fazer as primeiras cirurgias – uma apendicite, um terçolho mais complicado, contam-nos, ainda que o nome técnico seja outro. Quando não se está a ver doentes, estuda-se para se estar preparado. E estudar é o que mais se faz nos primeiros anos da profissão. Admitem que há alturas em que se sentem “lançados aos lobos”, mas os turnos nas urgências são também do que mais marca nos primeiros tempos. E onde se aprende.

Os mais novos têm 25 anos e só vão ser médicos especialistas já com 30. Se a idade de reforma não mudar, andarão pela Medicina para lá de 2060. Nunca houve tantos internos a fazer a formação na especialidade no Serviço Nacional de Saúde mas também nunca tinham ficado vagas por preencher (50 este ano) e nos últimos anos 30% a 40% das vagas que abrem depois nos hospitais para os integrar nos quadros do SNS não são preenchidas, com alguns a optar por trabalhar no privado, por emigrar ou seguir outro rumo qualquer. Porquê? O que move um jovem médico? Como encara o futuro?

“De tudo o que podia escolher, a Medicina era o que me permitiria associar a parte científica à parte humana”

No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que a par do Hospital de São João, no Porto, é o que recebe mais médicos internos – entre ano comum e formação específica chegaram a Santa Maria este mês 210 internos, 112 para o ano comum e 98 para iniciar a especialidade. Na edição deste fim de semana, o i conversou com quatro médicos que estão a dar as primeiras pisadas e que contam o que os move: Francisco Faustino (Gastrenterologia), Afonso Cabrita, (Oftalmologia), Ana Sofia Lopes (Cirurgia Geral) e Marta Lopes (Endrocrinologia).

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.