OutInChurch. "Falou-se muito sobre nós. Agora somos nós próprios que falamos!"

Quem decide quem devemos amar? Esta pode ser uma pergunta que colocamos várias vezes, principalmente naqueles momentos onde nos sentimos tão magoados que desejaríamos não fazê-lo. Por outro lado, também é possível que nos questionemos naquelas situações em que parece que o coração “explode” de gratidão por sentirmos estar com a pessoa certa.

O amor, é por isso, um espetro onde todos sentimos de forma diferente, o que acaba por abrir caminho a vários conceitos e opiniões que, por sua vez, ditam as regras com que regemos esse sentimento. Há quem agradeça a Deus, outros ao Universo, outros agradecerão a Buda, ou a Alá. Mas e quando se sente que não se pode “agradecer”?

Para uma instituição milenar como a Igreja Católica, ao que parece, 19 anos não são muito tempo. Em junho de 2003, o Vaticano publicou um documento intitulado Considerações Sobre os Projetos de Reconhecimento Legal das Uniões Entre Pessoas Homossexuais, que concluía que “a Igreja ensina que o respeito para com pessoas com essa orientação sexual não pode levar, de modo nenhum, à aprovação do comportamento homossexual ou ao reconhecimento legal das uniões homossexuais”.

“O bem comum exige que as leis reconheçam, favoreçam e protejam a união matrimonial como base da família, célula primária da sociedade. Reconhecer legalmente as uniões homossexuais ou equipará-las ao matrimónio, significaria, não só aprovar um comportamento errado, com a consequência de convertê-lo num modelo para a sociedade atual, mas também ofuscar valores fundamentais que fazem parte do património comum da humanidade. A Igreja não pode abdicar de defender tais valores, para o bem dos homens e de toda a sociedade”, lia-se no documento assinado pelo então João Paulo II – que esteve no cargo de 1978 a 2005 – e mais tarde, “subscrito” pelo cardeal alemão Joseph Ratzinger (Bento XVI). A pergunta que se coloca é: 19 anos depois e com a eleição do argentino Jorge Bergoglio, o atual Papa Francisco, as coisas estão diferentes? Como será vivida a homossexualidade no seio da Igreja Católica?

Já dizia o provérbio português: “Quem vive no convento é que sabe o que se passa lá dentro”. Mas e se, pela primeira vez na história da humanidade, padres, e membros da Igreja “saíssem do armário” para assumir a sua homossexualidade?

Parece que este será o ano em que se encontrarão as respostas já que, na passada segunda-feira, 24 de janeiro, um total de 125 pessoas, incluindo vários padres, trabalhadores a tempo inteiro ou voluntários na Igreja Católica nos países de língua alemã, revelaram fazer parte da comunidade LGBTQIA+ - sigla que engloba pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgéneros, queer, intersexuais, assexuais e mais.

