Matosinhos. Idoso em estado crítico após queda de sete metros de altura em zona rochosa

Um homem, de 82 anos, foi resgatado na tarde desta segunda-feira, depois de sofrer uma queda acidental numa zona rochosa, de uma altura de cerca de sete metros, no concelho de Matosinhos.

Segundo revela a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado divulgado esta terça-feira, o homem terá sofrido a queda depois de, alegadamente, se ter desequilibrado durante um passeio na orla costeira junto ao farol de Leça da Palmeira.

“​Na sequência do alerta recebido pelas 14h32, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Leixões, dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça, do INEM e do Sistema de Salvamento Balnear (SSB) de Matosinhos”, indica a mesma nota.

A vítima foi resgatada pelos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça e foi depois assistida pelos elementos do INEM e transportada, em estado crítico, para uma unidade hospitalar.

O comando-local da Polícia Marítima de Leixões tomou conta da ocorrência.