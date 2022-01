Paulo Ralha. "Estamos a lutar para que o partido tenha uma votação histórica"

Foi militante do PS e apoiante do BE. Agora é cabeça de lista do Chega. É uma mudança radical...

Não é radical. O Chega é um partido que assume ser de direita e radical no sentido de querer ir à raiz das coisas e mudar o país. Quando saí do sindicato [dos Trabalhadores dos Impostos] desfiliei-me do PS. Na altura, expliquei as razões, como situações de pessoas indiciadas em processos de corrupção que toda a gente sabia e estavam envolvidos em situações, no mínimo, duvidosas e não explicavam nada. Até pelo contrário, remetiam-se ao silêncio ou diziam que eram tudo cabalas, quando as provas eram mais do que evidentes.

Mesmo assim, o Partido Socialista protegia essas pessoas e não só as protegia com ainda as punha em lugares de destaque em termos de candidaturas. Achei que o partido não se coadunava com o que defendia. Nessa altura, tomei a decisão de me desfiliar do PS porque entendi que nunca na vida iria fazer qualquer coisa para mudar o país desse ponto de vista, ou seja, combater a corrupção. E quando observamos o ADN do partido em termos de dirigentes nos últimos anos não é preciso dizer mais nada.

Foi militante durante seis anos...

Já tinha sido militante antes, mas como fui mandatário de uma lista de independentes fui expulso, embora todos os candidatos que eram do PS e fizeram parte dessa lista de independentes a uma junta de freguesia tenham sido reintegrados no partido. Eles recorreram para o Tribunal Constitucional e perguntaram-me se queria fazer parte do processo.

Na altura disse que não e que ‘não precisava da política para nada’. Estive expulso durante bastante tempo até que António José Seguro convidou-me para discursar num 1.º de Maio, em 2013 ou 2014. Passado pouco tempo fizeram-me o convite para ingressar e voltei ao PS. Desfiliei-me em 2019.

