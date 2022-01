Há mais de 500 mil casos de covid-19 ativos no país. Incidência e Rt sobem

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 32.758 novos casos de covid-19 e 44 mortes associadas à doença. Sublinhe-se que este número de casos diário representa um decréscimo face aos últimos dias, o que é normal à segunda-feira, tendo em conta o menor número de testes realizados aos fins de semana. Segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal soma já 2.254.583 infetados, dos quais 19.613 não resistiram.

Por região, o Norte voltou a reportar mais novos casos – 15.920 novas infeções. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 9.674, o Centro com 4.003, o Algarve com 889 e o Alentejo com 666. No arquipélago da Madeira há mais 968 infetados e no dos Açores mais 638.

Dos 44 óbitos reportados, 16 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 12 no Norte, nove no Centro, três no Algarve, dois no Alentejo e dois na Madeira.

O número de internamentos aumentou nas últimas 24 horas e há agora 2.348 pessoas infetadas a receber tratamento nos hospitais portugueses, mais 129 do que no último balanço. Destes, 172, mais 12 do que no boletim de ontem, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, mais 12.875 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 1.725.342.

Há agora 509.628 casos ativos no país, mais 19.839 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 501.119 contactos em vigilância.

A matriz de risco foi atualizada esta segunda-feira e revela que o país continua na zona mais escura, com a incidência e o índice de transmissibilidade (Rt) a aumentarem. Portugal tem agora uma incidência de 5322,6 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos dias. Na última atualização, feita na sexta-feira, era de 4.731,3 casos de infeção por 100 mil habitantes. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 5262,8 casos e era de 4.674,0.

Já o Rt é agora de 1,15 tanto a nível nacional como apenas no continente. Na última atualização era de 1,10 em ambos os casos.