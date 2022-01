Forças Armadas Portuguesas aumentaram 1.007 efetivos em 2021

As Forças Armadas Portuguesas contabilizaram em 2021 um total de 27.741 efetivos, um aumento de 1.007 efetivos em relação a 2020.

Em comunicado, o Ministério da Defesa Nacional refere que este número representa não só um aumento comparativamente a 2020, quando se registou um total de 26.734 efetivos, mas reforça também o aumento já verificado face a 2019 (26.569 efetivos). “Considerando este universo, os números disponíveis revelam um crescimento sustentado nos últimos três anos”, realça a tutela.

Também as candidaturas em regime de voluntariado e regime de contrato revelam um aumento, com os valores mais altos desde 2016.

“Apesar da situação pandémica, que afetou a normal divulgação e a realização dos concursos, o balanço de 2021 mostra que, tal como se verificou em 2020, os valores globais de candidaturas em RV/RC foram superiores a 10 mil (10.492), o que não ocorria desde 2016. Para o quadro permanente, em 2021, houve 3.540 candidaturas, um número que subiu ligeiramente face a 2020, ano em que já se tinha verificado um aumento superior a 25% face a 2019”, revela.

O Ministério da Defesa considera que o “elevado número de candidaturas traduz, designadamente, os resultados do esforço dos ramos das Forças Armadas e dos serviços do Ministério da Defesa Nacional, em termos da melhoria dos seus processos de comunicação e divulgação, mais intensos e assentes em instrumentos digitais, com o objetivo de aproximar a Defesa Nacional dos jovens”.